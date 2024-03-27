İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'deki Durum ABD ve Batılı Ülkeler İçin Utanç Kaynağı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'deki Durum ABD ve Batılı Ülkeler İçin Utanç Kaynağı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul ederek Gazze'deki durumu değerlendirdi. Reisi, Gazze'de yaşananların ABD ve Batılı bazı ülkeler için utanç kaynağı olduğunu belirtirken, bölgedeki güvenlik sorunlarının kökeninin İsrail olduğunu dile getirdi. Heniyye ise Aksa Tufanı operasyonunun Filistin halkına benzeri görülmemiş başarılar kazandırdığını ifade etti.

27.03.2024 15:49  Güncelleme: 15:49
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Gazze'de yaşananların ABD ve Batılı bazı ülkeler için utanç kaynağı olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, resmi temasları kapsamında Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Görüşmede Reisi, Gazze halkının ortaya koyduğu direnişle, Filistin meselesinin İslam aleminin ötesine geçerek tüm dünya insanlarının meselesi haline geldiğini belirtti.

"Gazze'de yaşananlar, ABD ve Batılı bazı ülkeler için utanç kaynağıdır." diyen Reisi, bölgedeki güvenlik sorunlarının kökeninin İsrail olduğunu dile getirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye de görüşmede Reisi'ye Gazze'deki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Heniyye, Aksa Tufanı operasyonunun, Filistin halkına benzeri görülmemiş başarılar kazandırdığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'deki Durum ABD ve Batılı Ülkeler İçin Utanç Kaynağı - Son Dakika

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