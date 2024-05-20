İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter enkazına ulaşıldı - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter enkazına ulaşıldı

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazı tespit edildi. İlk incelemelerde herhangi bir yaşam belirtisi görülmedi ve içeride bulunan herkesin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

20.05.2024 07:42
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- İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter enkazına ulaşıldı

TAHRAN - İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldı. İran devlet televizyonunda yer alan haberde, yapılan ilk incelemeler neticesinde şu ana kadar herhangi bir yaşam belirtisi görülmediği ve helikopter içerisinde bulunan herkesin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

İran cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazına ulaşıldı. İran devlet televizyonunda yer alan haberde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopterin enkazının yerinin tespit edildiği aktarıldı. Haberde termal cihazlarla yapılan ilk incelemeler neticesinde şu ana kadar herhangi bir yaşam belirtisi görülmediği ve helikopter içerisinde bulunan herkesin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. İran Kızılayı Başkanı Pirhüseyin Kulivend ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Arama kurtarma ekipleri, cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin kaza yerini tespit etti. Bölgeye doğru ilerliyoruz. Henüz hiçbir ayrıntı yok. Ayrıntı verebilmemiz için enkaza ulaşmamız lazım. Enkazla aramızda yaklaşık 2 kilometre mesafe var" dedi.

Kaynak: İHA

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