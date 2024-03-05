İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ilişkileri görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ilişkileri görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i tebrik ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışacaklarını belirtti. Şerif ise Tahran-İslamabad ilişkilerinin çeşitli alanlarda artması için çaba göstereceklerini ifade etti.

05.03.2024 11:22  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, Pakistan'da Meclis oylamasıyla 2'nci kez başbakan seçilen Şerif'i telefonda tebrik etti.

İki ülke arasındaki tarihi ilişkilere işaret eden Reisi, Şerif'in yeni hükümeti döneminde işbirliğinin arttırılması, ilişkilerin bölgesel ve uluslararası alanda geliştirilmesi için çalışılacak olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif de iki ülke halklarının dostluğuna dayanan Tahran-İslamabad ilişkilerinin çeşitli alanlarda artması için çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

İbrahim Reisi, Pakistan, Tahran, İran, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ilişkileri görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 İstanbul’da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi İşte kampanyaya katılan marketler İstanbul'da ramazan ayı boyunca kırmızı etin fiyatı sabitlendi! İşte kampanyaya katılan marketler
11:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı İşte Antalya anketinden çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan, 80 bin kişiyle miting yapmıştı! İşte Antalya anketinden çıkan sonuç
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
11:38 Şarkıcı Müşerref Akay’dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım Şarkıcı Müşerref Akay'dan şiddet itirafı: Bana el kaldıran eski eşimi dövdüm ve boşadım
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:29 Aracında başından vurulmuş halde bulundu Aracında başından vurulmuş halde bulundu
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 Dolar ve euro ne kadar Dolar ve euro ne kadar?
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
10:24 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 12:00:11. #1.13#
SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ilişkileri görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement