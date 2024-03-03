İran Cumhurbaşkanı, uluslararası yatırımcıları enerji projelerine katılmaya davet etti

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TAHRAN, 3 Mart (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, uluslararası yatırımcılar ile Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'na (GECF) üye ülkeleri, İran'ın enerji projelerine katılmaya davet etti.

Cumhurbaşkanlığı internet sitesine göre Reisi söz konusu açıklamayı, Cumartesi günü Cezayir'in başkenti Cezayir'de düzenlenen 7. GECF Zirvesi'nde yaptı.

Reisi, GECF üyelerinin doğalgaz çıkarma, işleme, transfer, ticaret ve ilgili teknoloji alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımı için ortak yatırımlar yapma konusunda sistematik işbirliği başlatmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.

Reisi, İran'ın devasa doğalgaz rezervlerine, gaz transferi açısından elverişli coğrafi konuma ve gelişmiş teknolojik kapasitelere sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, İran'ın bir enerji merkezi ve üreticilerle hedef pazarları arasında doğalgaz dağıtımı ve transferi için güvenli bir güzergah olmaya hazır olduğunu vurguladı.

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Enformasyon İdaresi'ne göre İran, dünyanın en büyük ikinci doğalgaz rezervlerine sahip.