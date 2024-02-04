İran Cumhurbaşkanı: Uzaya fırlatılan 11 uydu yaptırımları başarısız kıldı

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TAHRAN, 4 Şubat (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, son 30 ayda 11 uydunun başarıyla uzaya fırlatılmasının ülkesine yönelik yaptırımların başarısız olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Reisi söz konusu açıklamayı, başkent Tahran'da Ulusal Uzay Teknolojisi Günü dolayısıyla Cumartesi günü düzenlenen törende yaptığı konuşmada dile getirdi. Reisi konuşmasında, ülkeye yönelik yaptırımlara rağmen İran'ın uzay sektöründe elde ettiği başarılardan övgüyle bahsetti.

Açıklamada, Reisi'nin "Düşman ülkeler İran'a yaptırımlar uygulayarak ülkenin ilerlemesini durdurmaya ve bizi izole etmeye çalıştı ancak son iki buçuk yılda 11 uydunun uzaya fırlatılması, İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımları ve ülkeyi izole etmeyi amaçlayan komploları başarısızlığa uğrattığının kanıtı" sözlerine yer verildi.

İran'ın uzay sektöründeki başarılarının, yaptırım ve tehditlerin İranlı gençler, uzmanlar, akademisyenler ve silahlı kuvvetler tarafından fırsata dönüştürülmesinin bir tezahürü olduğunu belirten Reisi, bu çabalar sonucunda İran'ın uzay teknolojisi sıralamasında dünyada 45. sıradan 10. sıraya yükseldiğini vurguladı.