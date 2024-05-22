İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için Tahran'da taziye merasimi düzenlendi - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için Tahran'da taziye merasimi düzenlendi

İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için Tahran\'da taziye merasimi düzenlendi

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'daki Konferans Merkezi'nde taziye merasimi düzenlendi. Taziye programına Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet katıldı. Taziyeye 10 ülke Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 20 ülke Bakan, yaklaşık 20 ülke de Parlamento Başkanı veya Özel Temsilci düzeyinde katıldı.

22.05.2024 16:33
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Helikopter kazasında ölen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'daki Konferans Merkezi'nde taziye merasimi düzenlendi.

Başkentteki taziye merasimine İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir ile Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ev sahipliği yaptı.

Taziye programına Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyet katıldı.

Yılmaz ile Fidan, dua okuduktan sonra Muhbir ve Bakıriye ile diğer yetkililere taziyelerini iletti.

Taziyeye 10 ülke Cumhurbaşkanı ve Başbakan, 20 ülke Bakan, yaklaşık 20 ülke de Parlamento Başkanı veya Özel Temsilci düzeyinde katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için Tahran'da taziye merasimi düzenlendi - Son Dakika
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