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- İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mensuri: "Helikopterdeki 2 kişiyle birkaç kez irtibat kurduk"

TAHRAN - İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopter ile temas kurduklarını söyleyerek, "Birkaç kez helikopterdeki 2 kişi ile irtibat kurduk. Görünüşe göre ciddi bir kaza değil" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mensuri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içerisinde bulunduğu helikopter ile temas kurduklarını söyledi. Mensuri, "Birkaç kez helikopterdeki 2 kişi ile irtibat kurduk ve konuştuk. Görünüşe göre ciddi bir kaza değil. İki kilometrelik bir alan içerisinde arama yapıyoruz. Umarım güzel haberler veririz" dedi.