İran'da 230 Çocuk Hayatını Kaybetti

28.03.2026 17:58
ABD-İsrail saldırıları sırasında İran'da 230'dan fazla çocuk yaşamını yitirdi, 1800 çocuk yaralandı.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 230'dan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

