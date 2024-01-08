İran\'da 3 Katlı Bina Çöktü: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'da 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Meleki, Tahran'ın Yafta Abad bölgesinde 3 katlı eski bir binanın çöktüğünü belirtti.

Olayın haber alınmasının hemen ardından arama kurtarma ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini söyleyen Meleki, enkaz altında kalan 2 kadının hayatını kaybettiğini, 70 yaşlarındaki bir kadının ise enkazdan sağ çıkarıldığını kaydetti.

Meleki, görgü tanıklarının aktardığına göre bir kişinin de olayın ilk anlarında yaralı olarak kurtulduğunu ifade etti.

İranlı yetkili, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve olaya ilişkin detaylı bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağını söyledi.