İran'da ABD-İsrail Saldırıları - Son Dakika
İran'da ABD-İsrail Saldırıları

02.03.2026 10:25
Erdekan'daki 6 askeri tesis ABD-İsrail saldırısına uğradı, can kaybı ile ilgili bilgi verilmedi.

İran'ın Yezd Vali Yardımcısı İsmail Dehistani, ABD- İsrail saldırılarında Yezd eyaletine bağlı Erdekan ilçesinde 6 askeri tesisin hedef alındığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dehistani konuya ilişkin bilgi verdi.

İranlı yetkili, "Bugün şafak vakti, Erdekan'daki 6 askeri tesis saldırıya uğradı. Ayrıca Yezd-Mehriz yolu üzerindeki bir hedef de ABD-İsrail hava saldırısına maruz kaldı." dedi.

Dehistani, saldırılarda can kaybına ilişkin açıklama yapmadı.

Tahran, Kerec ve Urumiye kentlerinde bugün patlama seslerinin duyulduğu belirtilmişti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

