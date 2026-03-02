İran'da ABD-İsrail Saldırılarında 170 Ölü - Son Dakika
İran'da ABD-İsrail Saldırılarında 170 Ölü

02.03.2026 06:09
İran'da ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar ABD-İsrail saldırılarında 170 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi." ifadeleri kullanıldı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

