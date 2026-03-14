İran'da ABD-İsrail Saldırısı: 6 Ölü

İran'ın Merkezi eyaletinde ABD- İsrail'in bir köye düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, ABD-İsrail'in Merkezi eyaletine bağlı Hizab köyüne düzenlenen saldırıda bir ev isabet aldı.
Saldırı sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.
