İran'da ABD Saldırıları: 2 Patlama ve 7 Yaralı

ABD ordusunun İran'a saldırı başlattığını duyurmasının ardından Basra Körfezi'nde yer alan Buşehr kentinde 2 patlama meydana geldiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Buşehr Valiliğinin olaya ilişkin açıklamasını yayınladı.

Buna göre, ABD saldırılarına hedef olan Buşehr kentinde 2 patlama meydana geldi.

Bender Abbas'a saldırılarda 7 kişi yaralandı.

Öte yandan, bu gece Bender Abbas kentine düzenlenen saldırıda en az 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Halkla İlişkiler Birimi, Bender Abbas kentindeki "Allahu Ekber Tepesi Mahallesi"ne kısa süre önce düzenlenen saldırıda en az 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla" beşinci gecede yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuştu.