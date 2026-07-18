İran'da ABD Saldırıları: 50 Ölü, 500 Yaralı - Son Dakika
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İran'da ABD Saldırıları: 50 Ölü, 500 Yaralı

18.07.2026 14:36
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İran Sağlık Bakanlığı, ABD saldırılarında 50 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana, ülkeye düzenlediği saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 500'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Kirmanpur, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 50 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500'den fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Bazı yaralıların hastanelerde tedavisinin devam ettiğini aktaran Kirmanpur, 460 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği bilgisini kaydetti.

Kirmanpur, 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, söz konusu saldırılarda 38 kişinin hayatını kaybettiğini ve 400'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da ABD Saldırıları: 50 Ölü, 500 Yaralı - Son Dakika

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