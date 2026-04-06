İran'da ABD ve İsrail Saldırılarında 34 Ölü
İran'da ABD ve İsrail Saldırılarında 34 Ölü

06.04.2026 09:24
ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda 34 kişi hayatını kaybetti, birçok yaralı var.

ABD ve İsrail'in geceden bu yana düzenlediği saldırılarda İran'da ülke genelinde 34 kişi hayatını kaybetti.

İran basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda Baharistan ilçesinde 13 kişi yaşamını yitirdi.

Gece boyunca devam eden saldırılarda Tahran'ın Şehriyar ilçesinde 6 kişi ve kentin doğusunda da 4 kişinin öldüğü belirtildi.

Kum kentinde de şehrin merkezinde sivil binanın doğrudan hedef alındığı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

ABD ve İsrail'in Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinde de yerleşim yerlerine saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da ABD ve İsrail Saldırılarında 34 Ölü - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'da ABD ve İsrail Saldırılarında 34 Ölü - Son Dakika
