İran'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Kamu Kurumları Tatil

19.08.2025 12:12
İran, aşırı sıcaklar nedeniyle 23 Ağustos'ta birçok eyalette kamu kurumlarını tatil etti.

İran'da devam eden aşırı sıcaklardan kaynaklı yüksek enerji tüketimini önlemek amacıyla 23 Ağustos'ta başkent Tahran dahil birçok eyalette kamu kurumları tatil edildi.

İran'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, enerji tüketiminde ciddi artışa neden olurken hükümet ve valilikler bu duruma karşı önlem almak amacıyla kamu kurumlarında tatil ilan etti.

Buna göre, haftanın ilk günü sayılan 23 Ağustos Cumartesi günü Tahran başta olmak üzere en az 13 eyalette kamu kurumları kapalı olacak.

Tatil edilen eyaletler arasında Elburz, Yezd, İsfahan, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Kürdistan, Rezevi Horasan, Güney Horasan, Kum, Kirman, Huzistan, Kuzey Horasan ve Yezd eyaletleri bulunuyor.

Tatil edilmeyen eyaletlerde ise çalışma saatleri 06.00- 11.00 saatleri arasına çekildi.

Kararın, aşırı sıcakların neden olduğu elektrik talebini azaltmak ve ülke genelinde enerji sistemini korumak amacıyla alındığı bildirildi.

İran Meteoroloji Kurumuna göre, özellikle Huzistan ve İlam gibi güney ve batı bölgelerinde sıcaklıklar 45 dereceleri aştı. Tahran'da da sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları ve elektrik tüketimini minimum düzeyde tutmaları çağrısında bulundu.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda.

Özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek son haftalarda farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

Kaynak: AA

