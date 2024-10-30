İran'da Askeri Helikopter Kazası

İran'da askeri helikopterin iniş sırasında geçirdiği kaza sonucunda bir kişinin yaralandığı bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fars eyaletinin Zerrindeşt ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter eğitim tatbikatında iniş esnasında kaza geçirdi.
"Teknik arıza" nedeniyle meydana geldiği belirtilen kaza sonucunda helikopterdeki bir kişinin yaralandığı kaydedildi.
Olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.
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