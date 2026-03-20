Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da Askeri Noktalara Hava Saldırısı

20.03.2026 02:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yezd'de ABD ve İsrail'in hava saldırısında iki askeri nokta hedef alındı, can kaybı yok.

İran'ın Yezd eyaletinde şehir dışındaki iki askeri noktanın hava saldırısına hedef olduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansına göre, Yezd Vali Yardımcısı İsmail Dehistani konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dehistani, "ABD ve İsrail saldırısında şehir sınırları dışında bulunan iki askeri nokta hedef alındı." dedi.

İlk belirlemelere göre saldırılarda herhangi bir hasar veya can kaybı bulunmadığını dile getiren İranlı yetkili, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 02:45:25. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.