İran'da Askeri Noktalara Hava Saldırısı

İran'ın Yezd eyaletinde şehir dışındaki iki askeri noktanın hava saldırısına hedef olduğu bildirildi.

Mehr Haber Ajansına göre, Yezd Vali Yardımcısı İsmail Dehistani konuya ilişkin açıklama yaptı.

Dehistani, "ABD ve İsrail saldırısında şehir sınırları dışında bulunan iki askeri nokta hedef alındı." dedi.

İlk belirlemelere göre saldırılarda herhangi bir hasar veya can kaybı bulunmadığını dile getiren İranlı yetkili, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü kaydetti.