İran'da Askeri Tatbikat: Büyük Peygamber 19

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TAHRAN, 5 Ocak (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu cumartesi günü ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletinde geniş çaplı askeri tatbikat başlattı.

Resmi haber ajansı İRNA'nın bildirdiğine göre, kod adı "Büyük Peygamber 19" olan tatbikata Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin farklı özel birlik ve kolları katılıyor.

Haberde, tatbikatın ilk aşamasında Kirmanşah eyaletindeki Avroman dağlık bölgesine asker ve teçhizatın hızlı şekilde nakledilmesi de dahil olmak üzere farklı hızlı müdahale operasyon senaryolarının uygulandığı belirtildi.

İRNA'ya göre tatbikat sırasında yeni askeri teçhizatlar kullanılıp test edilecek.