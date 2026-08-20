İran'da Benzin Stokları Kullanıma Alındı - Son Dakika
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İran'da Benzin Stokları Kullanıma Alındı

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İran, ithalat kısıtlamaları nedeniyle benzin stoklarını kullanmaya başladı; arz sorunları uyarısı yapıldı.

İran Enerji Verimliliği Kurumu Başkan Yardımcısı Yaser Mirzai, ithalatın kısıtlanması nedeniyle ülkede benzin stoklarının kullanılmaya başlandığını açıkladı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Mirzai, ülkedeki benzin sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağustos ayında ithalatın kısıtlanması nedeniyle ülkede benzin stoklarına yönelmek zorunda kaldıklarını aktaran İranlı yetkili, "Stoklar, esas olarak kısa süreli ve olağanüstü durumlar için vardır. Stoklardan uzun süreli ve sürekli şekilde yararlanmak sorun yaratacaktır. 2026 yılında meydana gelen sorunlar nedeniyle stoklardan önemli miktarda kullanıldı." dedi.

Ülkede benzin tedarikinin mevcut koşullar nedeniyle kritik hale geldiğini belirten Mirzai, gelecek aylarda tüketimin artacağı döneme girilmesiyle arz konusunda sorun yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Benzin ithalatının çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Mirzai, Rusya-Ukrayna savaşının akaryakıt piyasalarını olumsuz etkilediğini, Rusya'nın da kendi içindeki arz sorunları nedeniyle ihracatını sınırladığını söyledi.

Mirzai, 2026 yılı boyunca bu kısıtlamaların devam edebileceğini belirterek daha önce İran'a fazla benzin sağlayabilen Rusya'ya yakın ülkelerin örneğin Belarus'un, artık İran'a benzin sağlayamadığını ifade etti.

Günlük benzin tüketimi 135 milyon litre

İran'da son bir aylık dönemde günlük ortalama benzin tüketiminin 135 milyon litre olduğunu açıklayan Mirzai, savaş ve ekonomik sorunlara rağmen enerji tüketiminin bu seviyede kaldığını aktardı.

Gelecek aylarda tüketimin yüksek seviyelere çıkacağına dikkati çeken Mirzai, üretim kapasitesini kısa sürede artırmanın kolay olmadığını belirtti.

Bunun yeni yatırımlar gerektirdiğini vurgulayan Mirzai, mevcut kaynaklarla üretimi artırma çabasının ise farklı yakıt türlerinin harmanlanmasına ve dolayısıyla kalitenin düşmesine yol açabileceğini ifade etti.

İran Meclisi Enerji Komisyonu Üyesi Rıza Sepahvand, savaş koşullarında günlük üretiminin 105 milyon litre olduğunu söylemişti.

Ülkede günlük benzin üretimi, harmanlama dahil ortalama 120 milyon litre olarak biliniyor.

Tüketimin 135 milyon litre olduğu kabul edilirse, İran'a günlük yaklaşık 15 milyon litre benzin ithal edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Benzin Stokları Kullanıma Alındı - Son Dakika

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