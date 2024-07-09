İran'da çıkan çatışmada polis müdürü hayatını kaybetti

İran'ın kuzeydoğusundaki Nişabur kentinde çıkan çatışmada polis müdürü Yüzbaşı Hadi Mir Abadi hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonuna göre, Mir Abadi, Nişabur'a bağlı Cilu köyünde çıkan çatışmada öldürüldü.
Saldırganların kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Polis Özel Kuvvetler Yardım Birimi Komutanı Mir Abadi, bölgenin kanunsuz silahlardan arındırılmasına yönelik faaliyetleri yürütüyordu.
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