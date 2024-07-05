İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Turu Tamamlandı - Son Dakika
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İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Turu Tamamlandı

İran'da 14'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turu için ülke genelinde 16 saat süren oy kullanma süreci sona erdi. Oy verme süresi üç defa uzatılarak 24.00'te sona erdi. Seçim merkezlerinin kapıları kapatıldı ve oy sayımına başlandı. Reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili arasındaki yarışın sonuçları sabaha karşı açıklanacak.

05.07.2024 23:37
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İran'da 14'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ikinci turu için ülke genelinde 16 saat süren oy kullanma süreci resmen sona erdi.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresinin 24.00'te sona erdiğini duyurdu.

İslami, 24.00 itibarıyla seçim merkezlerinin kapılarının kapatıldığını ve yalnızca içeride kalanların oy vermeye devam edeceğini söyledi.

İranlı yetkili, sandıkların açılarak oy sayımına başlanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı seçiminde oy verme süresi önce 20.00'ye sonra 22.00'ye daha sonra 24.00'e kadar uzatılarak, toplamda 16 saat sürdü.

İlk tura oranla çok daha fazla sayıda seçmenin oy kullanmak için seçim merkezlerinde bulunduğu görüldü.

Seçimde reformist aday Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili yarışıyor.

Seçim sonuçlarına dair ilk verilerin sabaha karşı yayınlanması ve kesin sonuçların ise yarın sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Öte yandan Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahannazif, resmi sonuçlar ilan edilmeden adaylardan veya temsilcilerinden hiçbirinin seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmamasını istedi.

Tahannazif, "Resmi sonuçlar dışında açıklanan hiçbir veri bizim açımızdan geçerli değildir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Turu Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İkinci Turu Tamamlandı - Son Dakika
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