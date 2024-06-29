İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Pezeşkiyan Önde Gidiyor - Son Dakika
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İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Pezeşkiyan Önde Gidiyor

İran'da yapılan 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Mesud Pezeşkiyan, yüzde 42,3 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 39,5 oy oranıyla Said Celili takip ediyor. Şu ana kadar sayılan oylara göre, Pezeşkiyan en fazla oy alan aday durumunda bulunuyor.

29.06.2024 08:33
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İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Mesud Pezeşkiyan, yüzde 42,3 ile yarışı ilk sırada götürürken onu yüzde 39,5 ile Said Celili takip ediyor.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 14 milyon 70 bin 642 oyun sayıldığını açıkladı.

Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan yüzde 5 milyon 955 bin 781 oy alarak yüzde 42,3 ile yarışı önde götürüyor.

Şu ana kadar sayılan oyların 5 milyon 560 bin 321'ini alan Celili onu yüzde 39,5 ile takip ediyor.

Muhammed Bakır Kalibaf, yüzde 13,4 oyla üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer alıyor.

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Pezeşkiyan Önde Gidiyor - Son Dakika

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