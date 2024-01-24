İran\'da eski Cumhurbaşkanı Ruhani\'nin seçim adaylığı veto edildi

İran'da seçimlere katılacak adayların yeterliliğini denetleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi, ülke liderini azletme ve seçme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için aday adaylığını açıklayan eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başvurusunu veto etti.

Ruhani'nin ofisine ait internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Uzmanlar Meclisi seçimleri için aday adaylığını açıklayan eski Cumhurbaşkanına seçimlere katılma izni verilmedi.

Açıklamada, "Koruyucular Konseyi'nden bir yetkiliye göre, bu konseyin hukukçuları, Hasan Ruhani'nin Uzmanlar Meclisi'nin altıncı dönemi seçimlerinde aday olma yeterliliğini onaylamadı." ifadelerine yer verildi.

Eski Cumhurbaşkanı Ruhani, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin ve diğer binlerce parlamento seçim adayının "siyasi saiklerle" seçimlerden men edildiğini belirtti.

Konseye kendisini Uzmanlar Meclisi seçimlerine aday olmaktan men etme nedenlerini halkla paylaşma çağrısında bulunan Ruhani, "totaliter azınlık" olarak nitelediği kendisini engelleyen yetkilileri, "anayasayı ihlal etmekle" suçladı.

"İktidardaki azınlık resmi ve açık olarak insanların seçimlere katılımını azaltmak istiyor." ifadelerini kullanan Ruhani, "Her ne kadar men edilmiş olsam da hala seçimlere oy vererek katılmam gerektiğine inanıyorum" diyerek, halkı oy vermeye çağırdı.

İran'da mart ayında yapılacak genel seçimlere katılmak isteyen adayları devletin değerlerine bağlılıkları yönünden değerlendiren Anayasayı Koruyucular Konseyi şu ana kadar birçok reformist adayı veto etti.

Ülkedeki reformistler, aday gösterdikleri kişilerin Konsey tarafından adaylıklarının reddedilmesine tepki göstermiş ve 1 Mart'ta düzenlenecek genel seçimlere katılmayacaklarını açıklamıştı.