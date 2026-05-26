İran'ın güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu.
Patlama seslerinin ülkenin güneyinde bulunan liman kentlerinden Sirik ve Cask bölgesinde meydana geldiği belirtildi.
Patlama seslerinin nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de daha önce patlama seslerinin duyulduğu açıklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İran'da Güneyde Patlama Sesleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?