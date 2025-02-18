İran'da İki İngiliz Casus Tutuklandı

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İran, iki İngiliz vatandaşının casusluk suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu.

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, ocak ayında Kirman eyaletinde iki İngiliz vatandaşının casusluk suçlamasıyla Devrim Muhafızları istihbarat güçleri tarafından tutuklandığını bildirdi.

Cihangir, "Tutuklanan şahıslar turist kisvesi altında İran'a girdiler ve araştırma adı altında ülkenin birçok eyaletinde bilgi topladılar. Bu kişiler, Batılı ülkelerin istihbarat servislerine bağlı gizli kuruluşlarla işbirliği yapıyorlardı." dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kirman Yargı Başkanı İbrahim Hamidi de, "İstihbarat ve güvenlik kurumlarının tespitlerine göre, söz konusu şahısların yabancı bir istihbarat teşkilatına bağlı çeşitli kurumlarla bağlantıları tespit edildi. Bu konuda ilave soruşturmalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.