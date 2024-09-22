İran'da İsrail'e Çalışan 12 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İran'da İsrail'e Çalışan 12 Kişi Gözaltına Alındı

İran, İsrail adına güvenlik karşıtı eylemler planlayan 12 kişiyi yakaladığını açıkladı.

22.09.2024 20:48
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İran, İsrail adına ülkede güvenliği hedef alan eylemler planlayan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail adına ülkede güvenlik karşıtı eylemler planlayan bir gruba istihbarat birimleri tarafından operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 6 eyalette İsrail adına çalışan 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Söz konusu şahısların para karşılığında İsrail adına çalıştıkları bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da İsrail'e Çalışan 12 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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