TAHRAN (AA) – İran genelinde elektrik santrallerinde yaşanan yakıt temini sorunları ve artan elektrik tüketimi nedeniyle kasım ayının son günlerinden itibaren planlı elektrik kesintileri uygulanacağı bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre Tevanir Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Muhammed Allahdad, planlı elektrik kesintilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elektrik kesintisi kararının enerji tüketimini yönetmek ve elektrik şebekesini korumak amacıyla alındığını belirten Allahdad, kesinti sürelerinin bölgelere göre değişeceğini ifade etti.

Elektrik kesintilerinin iki günde iki saat ya da günde iki saat şeklinde uygulanacağını aktaran Allahdad, kesintilerin hangi saatlerde yapılacağının daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

İran'da enerji arzının devamlılığını ve kaynakların adil dağıtımını sağlamak amacıyla abonelere sık sık enerji tasarrufu çağrıları yapılıyor.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, ekonomik yaptırımların oluşturduğu baskı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle zaman zaman ciddi enerji sıkıntılarıyla karşı karşıya kalıyor.