İran'da Kundaklama Suçundan İdam

İran'da ocak ayında düzenlenen gösteriler sırasında İsfahan eyaletine bağlı Dehakan ilçesinde kaymakamlık binası ve polis karakolunun ateşe verilmesinden sorumlu tutulan bir kişinin idam cezasının infaz edildiği belirtildi.

İran yargı erkine bağlı Mizan Haber Ajansının haberine göre, 9 Ocak'ta Dehakan'daki gösteriler sırasında kundaklama olaylarına karışmakla suçlanan kişinin idam cezası İran Yüksek Yargısı tarafından onandı.

Haberde, güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu ve sanığın kaymakamlık binası ile polis karakoluna molotofkokteyli attığını itiraf ettiği öne sürüldü. Ayrıca söz konusu kişinin, çevresindekileri polis karakoluna saldırmaya teşvik ettiği iddia edildi.

Sanık hakkında verilen idam kararının İran Yüksek Yargısı tarafından onandığı, temyiz başvurusunun ise reddedildiği aktarıldı.