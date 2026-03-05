İran'da Kürt Kampına İHA Saldırısı

İran'da faaliyet yürüten Kürt muhalif grup İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İKDP) Erbil'in Köysancak ilçesindeki kamplarından birinin kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı bildirildi.
Erbil merkezli Rudaw televizyonunun güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, muhalif İKDP mensuplarının yaşadığı kampa kamikaze İHA saldırısı düzenlendi.
Kamikaze İHA'nın Köysancak ilçesindeki kampa isabetinin ardından patladığı ancak can kaybı kaydedilmediği aktarıldı.
Öte yandan, İran Kürdistan Direniş Örgütünün (Sazmani Habat) Erbil yakınlarındaki karargahının da saldırıya uğradığı kaydedildi.
