İran'da Liman Patlamasında 3-5 Milyar Dolar Zarar - Son Dakika
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İran'da Liman Patlamasında 3-5 Milyar Dolar Zarar

Bender Abbas'taki limanda 26 Nisan'da gerçekleşen patlamanın hasar maliyeti 3-5 milyar dolar.

05.05.2025 14:24
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İran'ın Bender Abbas kentinde 26 Nisan'da büyük bir patlamanın yaşandığı Şehid Recai Limanı'nda oluşan hasarın maliyetinin 3 ila 5 milyar dolar olduğu bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Muhammed Muhsin Sadr, Tahran'da düzenlenen "Dijital Ekonominin Gelişiminde 5G-AIOT Düzenlemesinin Rolü" konulu etkinliğin açılışında konuştu.

Sadr, "Kabaca bir hesapla, Şehid Recai Limanı'ndaki patlama nedeniyle 3 ile 5 milyar dolar arasında bir zarar oluştu. Oysa yeni teknoloji ve veri kullanımıyla bu tür sorunların ortaya çıkması kolayca önlenebilirdi." ifadelerini kullandı.

2 kişi gözaltına alındı

Öte yandan Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Yüksek Yargı Şurası toplantısında konuşan Ejei, olayda ihmal ve kusuru bulunanlar hakkında ivedilikle işlem yapılması talimatı verdiğine işaret ederek, "Bazı kişiler hakkında soruşturma yapıldı. Şu ana kadar 2 kişi gözaltına alındı." dedi.

Ejei, olayda hasar gören 2 bin 600 aracın zararının ödenmeye başlandığını kaydetti.

İran Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zeferi, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 70 olduğunu açıklamıştı. Hürmüzgan Başsavcılığı tarafından dün yapılan açıklamada bu sayı 57'ye çekilmişti.

Şu ana kadar DNA testiyle kimlikleri tespit edilen 46 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edilmişti.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Şehid Recai Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

İranlı yetkililer, yaklaşık 1200 kişinin yaralandığı patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Liman Patlamasında 3-5 Milyar Dolar Zarar - Son Dakika

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