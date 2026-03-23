İran'da Meteoroloji Binasına Saldırı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail'in Buşehr'deki meteoroloji binasına saldırısında başkan Sobhanineseb hayatını kaybetti.

İran'ın Buşehr kentindeki Meteoroloji Müdürlüğü binasının 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde ABD- İsrail tarafından hedef alındığı ve saldırıda Havaalanı Meteoroloji Dairesi Başkanı Yusuf Sobhanineseb'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, Buşehr'in merkezindeki sivil yerleşim yerinde bulunan Buşehr Eyaleti Meteoroloji Genel Müdürlüğü binası, sabaha karşı ve sabah saatlerinde iki kez ABD-İsrail tarafından saldırıya uğradı.

Buşehr Meteoroloji Genel Müdürü Peyam Musaidi, meteoroloji binasına saldırının bugün, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bu eylem, İran milletinin düşmanlarının düşmanca doğasını bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Musaidi, saldırıda Buşehr Havaalanı Meteoroloji Dairesi Başkanı Yusuf Sobhanineseb'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Hava Durumu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 14:42:42. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.