İran'da Mossad'a Bilgi Gönderen 2 Kişi Gözaltında

İran'da ABD- İsrail tarafından hedef alınan yerlerin konumlarını İsrail istihbarat servisi Mossad'a göndermeye çalıştıkları tespit edilen 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarında hedef alınan önemli yerlerin ve hedeflerin coğrafi konumlarını Mossad istihbarat servislerine göndermeye çalışan 2 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin saldırıya uğrayan noktaların fotoğraflarını çekip İran aleyhinde yayın yapan medya kuruluşuna gönderdiklerinin de tespit edildiği aktarıldı.
