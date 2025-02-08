İran'da Müzakere Tartışması - Son Dakika
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İran'da Müzakere Tartışması

Kalibaf, Hamaney'in ABD ile müzakerelere karşı olduğuna dikkat çekerek Pezeşkiyan'ı uyardı.

08.02.2025 13:47
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkenin lideri Ali Hamaney'in ABD ile müzakerelere karşı çıktığı açıklamasının ardından, bu talimat doğrultusunda Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a ABD ile müzakere planından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Başkent Tahran'da askeri yetkililerin katıldığı bir konferansta konuşan Kalibaf, İran lideri Hamaney'in ABD ile müzakereye yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

İran liderinin uzlaşma ve müzakere konusunda net ve şeffaf bir tavır sergilediğini söyleyen Kalibaf, "Cumhurbaşkanı ile hükümet üyeleri kesinlikle Rehber'in (Hamaney) emirleri doğrultusunda işleri ilerletmelidir. Bu ortamda iki kutupluluk oluşturulmamalı, müzakere karşıtları ve müzakere taraftarları oluşturmamalıyız." dedi.

Kalibaf, Hamaney'in yalnızca ABD ile müzakerelere karşı çıktığını çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan tek taraflı çekildiğini hatırlatarak, "Önceki hükümet nükleer anlaşma konusunda Avrupa ile müzakere yaptı. Trump, şehid (Kasım) Süleymani'nin katilidir ve Rehber'in ABD ile müzakere etmenin onurlu olmadığını söylemesi doğrudur. Ayrıca Trump'ın imzaladığı belgenin anlamı, İran'ın füze, nükleer ve diğer askeri alanlarda silahsızlandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

İran'da Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere üst düzey hükümet yetkilileri, yaptırımların kaldırılması için son zamanlarda ABD ile nükleer müzakerelere hazır olduklarının mesajını veriyordu.

ABD'de yeniden başkan seçilen ve Tahran'a ağır yaptırımların mimarı Donald Trump da İran ile nükleer anlaşmanın mümkün olduğunu söylemişti.

İran lideri Hamaney ise dün yaptığı bir konuşmada, ABD'nin daha önce müzakere ettiği nükleer anlaşmayı imzaladıktan sonra Trump döneminde anlaşmadan ayrıldığını belirterek, "Böyle bir hükümet ile müzakere etmek akıllıca, bilgece veya onurlu bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Müzakere Tartışması - Son Dakika

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