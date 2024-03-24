İran'da Nevruz Bayramı tatili trafik kazalarında 417 kişinin ölümüne neden oldu

Nevruz Bayramı dolayısıyla şehirler arası yollarda hareketliliğin arttığı İran'da son 10 günde 417 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği açıklandı.
Tesnim Haber Ajansı'na konuşan, İran Emniyet Müdürlüğü Trafik Daire Başkanı Timur Hüseyni, Nevruz günlerinde ülke genelinde meydana gelen trafik kazaları hakkında bilgi verdi.
Hüseyni, "14 ila 24 Mart tarihleri arasında meydana gelen trafik kazalarında 417 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 392 kişi de yaralandı." dedi.
İranlı yetkili kazaların yorgunluk, uykusuzluk, dikkatsizlik ve hız gibi nedenlerle meydana geldiğini kaydetti.
İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvime göre 21 Mart yılın ilk günü kabul ediliyor. Nevruz Bayramı dolayısıyla 4 gün resmi tatil uygulanan ülkede halkın geneli yaklaşık 2 haftalık tatile çıkıyor. Aile ziyaretleri ve gezilerin gerçekleştiği bu günlerde, şehirler arası yollarda yoğunluğun artması nedeniyle trafik kazalarında artış gözleniyor.
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