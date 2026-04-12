İran'da Okullara ABD-İsrail Saldırısı
İran'da Okullara ABD-İsrail Saldırısı

12.04.2026 17:23
İran, ABD ve İsrail saldırılarında 942 okulun zarar gördüğünü, 18'inin tamamen yıkıldığını açıkladı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar sonucunda ülke genelinde 942 okulun zarar gördüğünü söyledi.

İran basınına açıklamada bulunan Muhacerani, ABD-İsrail saldırılarında zarar gören okullar ile sivil yapılara ilişkin bilgi verdi.

ABD ve İsrail saldırılarında 942 okulun zarar gördüğünü ve bunlardan 18'inin tamamen yıkıldığını belirten Muhacerani, zarar gören okulların yenilenmesi için 2-3 ay gibi bir vakte ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Muhacerani, saldırılarda ayrıca 100 bini konut, 20 bin 500'ü ticari alan ve 339'u sağlık merkezi olmak üzere toplamda 125 bin 640 sivil birimin hasar gördüğünü belirtti.

Zarar gören sivil birimlerin yenilenmesi için 3-24 ay arası bir sürenin öngörüldüğünü ifade eden Muhacerani, saldırılarda evleri zarar gören vatandaşların evlerini yenilemek için konut kredisi imkanından faydalanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

