İran\'da Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine yüzde 41 katılım

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, ülkede 1 Mart'ta gerçekleştirilen Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine ülke genelinde yüzde 41 oranında katılım olduğunu açıkladı.
Başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Vahidi, ülkede gerçekleştirilen seçimlere ilişkin kesin sonuçları açıkladı.
Vahidi, ülke genelinde 12. Dönem Milletvekili ve 6. Dönem Uzmanlar Meclisi seçimlerinde 25 milyonun üzerinde oy kullanıldığını, seçimlere katılım oranının yüzde 41 olduğunu duyurdu.
İran Meclisindeki 290 sandalye için yarışan adaylardan 245'inin milletvekili olmaya hak kazandığını ifade eden Vahidi, seçimlerin 2'nci tura kaldığı açıklanan 21 seçim bölgesinde 45 sandalye için 90 adayın yeniden yarışacağını kaydetti.
İran İçişleri Bakanlığı Seçim Kurulu Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami bu sabah yaptığı açıklamada 21 seçim bölgesinde seçimlerin 2'nci tura kaldığını belirtmişti.
Uzmanlar Meclisi seçimleri
Vahidi, kesin sonuçlara göre, İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimlerinde ise 88 üyenin tamamının seçildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan son açıklamada kesin olmayan sonuçlara göre 72 üyenin seçildiği 16 üyenin 2'nci tura kaldığı belirtilmişti.
İran'da seçim yöntemi
İran seçim kanunlarına göre, seçime giren adayların milletvekili olabilmesi için geçerli oyların yüzde 20'sini alması gerekiyor. Bir seçmen şehrin milletvekili kotası kadar adayı oy pusulasına yazıp oy verebiliyor.
Seçim bölgelerinin kimisinde adayların hiçbirinin gerekli oyu alamaması, kimisinde ise bazı adayların barajı aşamaması nedeniyle seçimler ikinci tura kalmış oldu.
İkinci tura kalan seçim bölgelerinde milletvekili olmaya hak kazanan kişiler, şehrin milletvekili kotası sayısından düşürülüyor. Geriye kalan sandalyeler için ise yeterli oyu alamayan adayların yeniden seçime girmeleri gerekiyor.
Söz konusu ikinci tur seçimlerine, şehrin kotasında boş kalan sandalye sayısının iki katı kadar aday yeniden seçime girebilme hakkına sahip. Adaylar aldıkları oy oranına göre yeniden listelere dahil ediliyor.
İkinci tur seçimlerinde oy oranına bakılmaksızın en çok oyu alan adaylar milletvekili olmaya hak kazanacak.
İran'daki seçimler
İran'da 1 Mart'ta yapılan 12. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip 6. Dönem Uzmanlar Meclisi seçimlerinde seçmenler, ülkenin dört bir yanındaki 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 24.00'e kadar oylarını kullandı.
İran'da 61 milyon 172 binden fazla seçmen bulunuyor, kaçının sandık başına gittiğine ilişkin resmi açıklama olmamakla birlikte İran resmi ajansı IRNA, yaklaşık 25 milyon seçmenin oy kullandığını duyurdu.
İran Meclisindeki 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday, Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday yarışmıştı.
Son Dakika › Güncel › İran'da Parlamento ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine yüzde 41 katılım - Son Dakika
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,08 değer kaybederek 8.907,65 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,29, holding endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile orman kağıt basım, en fazla gerileyen ise yüzde 4 ile finansal kiralama faktoring oldu. Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirtti.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 'Bitmeyen 16' isimli teknenin motor kısmında yangın çıktı. Deniz polisleri tarafından kurtarılan 2 kişi, yangın söndürülerek tekne limana çekildi.
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan süper derin sondaj kuyusu, 10.000 metre derinliği aşarak Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında önemli bir adım atmıştır. Kuyunun tamamlandığında 11.100 metre derinliğe ulaşması beklenmektedir ve Çin'in tasarladığı ilk bilimsel keşif sondaj kuyusu olma özelliğini taşımaktadır.
Survivor 2024 All Star'da mavi takımda yarışan Aysu'nun ağabeyi, adada bulunan birine para göndererek Aysu için yiyecek alışverişi yapmış. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bu durumu duyurdu ve konunun organize bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Aysu'nun abisinin bu olayı kardeşi aç kalmasın diye organize ettiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, bu durumu ciddi bir suç olarak değerlendirdi ve Aysu'ya 5 ödül cezası verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Çankaya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi ve seçim öncesi destek istedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in dizilere tepkisi sonrası Fatih Altaylı kendini tutamadı. Altaylı, Şahin'e tepki göstererek, 'Eşimle kızımla dizi izleyemiyorum' diyen Şahin'e sert sözlerle yanıt verdi. Ayrıca, Selen Görgüzel'in açıklamalarına da değinen Altaylı, sosyal medyadan yanıt veren Görgüzel'e tepki gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?