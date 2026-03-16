İran'da Patlama Sesleri

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İran medyasında gece saatlerinde meydana gelen patlamalara yer verildi.
Tahran ve Kerec kentlerinde patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.
Başkent Tahran'daki patlamanın ardından hava savunma sisteminin devreye girdiği belirtildi.
