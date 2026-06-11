İran'ın Kerec, Kazvin ve güneydeki Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İran devlet televizyonu, Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde kaynağı henüz belirlenemeyen patlama seslerinin geldiğini duyurdu.
ABD'nin saldırılarında hedef alınan güneydeki Bender Abbas kenti ile Kazvin kentinde de yeni patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › İran'da Patlama Sesleri - Son Dakika
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