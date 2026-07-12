İran'da Patlama Sesleri

İran'ın güneyindeki Çabahar kentinde patlama seslerinin duyulduğu ve Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr kentinde de 5 yeni patlamanın meydana geldiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, güneyde Umman Körfezi kıyısındaki Çabahar kentinde 2 patlama sesi duyuldu.

Ülkenin güneybatısında daha önce patlamaların bildirildiği ve Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr kentinde de 5 yeni patlama sesi duyulduğu aktarıldı.