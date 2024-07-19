İran'da polis saldırısında 1 ölü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 1 polis yaşamını yitirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, dün gece silahlı bir grup Sistan-Beluçistan eyaletinin Seravan ilçesinde devriye görevi yapan güvenlik güçlerine ateş açtı.
Saldırıda 1 polis hayatını kaybederken 1'i de yaralandı.
Olayın ardından kaçmaya başaran saldırganlar için eyalette geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.
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