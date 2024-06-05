İran'da Reformistler Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Hazırlanıyor - Son Dakika
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İran'da Reformistler Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Hazırlanıyor

İran\'da Reformistler Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Hazırlanıyor

İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde daha önce adaylık başvuruları reddedilen reformistler, muhafazakarlara karşı yarışmaya hazırlanıyor. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri ve diğer 3 reformist aday adayının AKK'nin değerlendirme sürecinden geçmesi bekleniyor. Reformist adayların elenmesi durumunda halkın katılımının düşük olması öngörülüyor. Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, reformist adayların engellenmemesi şartıyla seçime katılacağını açıkladı.

05.06.2024 15:49
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İran'da daha önceki seçimlerde adaylık başvuruları Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından reddedilerek siyasetten uzaklaştırılan reformistlerden eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri'nin de bulunduğu 4 kişi, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakarlara karşı yarışmaya hazırlanıyor.

Ülkede dün itibarıyla 14'üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için kritik günler ve AKK'nin aday adaylarını değerlendirme süreci başladı. Bu süreç hiç şüphesiz ülkedeki reformistleri çok daha yakından ilgilendiriyor.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen "Şark" gazetesi, reformistlerin 4 aday adayı; eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri, eski Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari, eski Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi ile Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan'ı manşetine taşıdı.

Beklentilerin aksine reformistlerden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi'ye yakın isimlerden Muhammed Rıza Arif, eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin oğlu Muhsin Haşimi ve "Kayıp İmam" lakaplı Musa Sadr'ın yeğeni Muhammed Sadr adaylık başvurusunda bulunmadı. Bu kişilerin AKK tarafından elenme ihtimali nedeniyle aday olmaktan kaçındıkları öne sürüldü.

Yine elenme ihtimalleri yüksek gözüken Mustafa Kevakebiyan, Muhammed Ali Vekili, Mahmud Sadıki ve Seyyide Hamide Zerabadi gibi bazı reformistler ise adaylık başvurularıyla kendilerine verilen kürsüden mesajlarını topluma ulaştırmaya çalıştı.

Cihangiri, Şeriatmedari, Ahundi ve Pezeşkiyan'ın ise AKK'nin filtresinden geçmesi bekleniyor. Bu 4 isimden Cihangiri, bulunduğu görevler ve yaptığı siyasi çalışmalarla reformistlerin başat ismi kabul ediliyor. Cihangiri, AKK tarafından veto edilmemesi durumunda reformistlerin tek adayı olarak öne çıkabilecek bir isim.

"Cihangiri" ismi ön plana çıkıyor

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri, seçimle ilgili yaptığı ilk açıklamalarında, ülkedeki yönetim kaynaklı sorunlar, ekonomi ve özgürlükler konusuna dikkati çekti.

AKK, Cihangiri'yi eler ve diğer 3 isme olur verirse bu sefer bu kişiler arasından biri reformistlerin adayı olmaya namzet.

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi reformist adayların AKK tarafından elenmesi durumunda, halkın katılımının son birkaç seçimde olduğu gibi düşük olacağı öngörülüyor.

Hatemi'den seçime katılma şartı

İran'da reformistlerin önde gelen isimlerinden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, 1 Mart'ta yapılan milletvekili genel seçimlerini AKK'nin reformist adayları elemesi nedeniyle protesto etmişti.

Hatemi, yaptığı yazılı açıklamada, 28 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılma şartını "reformist hareketin göstereceği adaya (AKK tarafından) engel olunmaması" olarak duyurdu.

"Jamaran" haber sitesinde yer alan açıklamasında Hatemi, "İran milletinin kadim arzusu ve daha iyi bir geleceğin yolunu açan demokrasi, rejimin değil halkın seçmesiyle mümkün olur. Henüz standartlara uygun bir seçimden uzağız." ifadelerini kullandı.

İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden bir hafta sonra ülkede seçim süreci başladı.

İran devlet televizyonuna göre, 28 Haziran'da düzenlenecek seçimler için başvuruda bulunan 80 kişiden 57'si muhafazakar, 12'si bağımsız ve 11'i reformist siyasetçilerden oluşuyor.

AKK, bu kişilerden seçime katılmasına onay verdiği isimleri İçişleri Bakanlığına gönderecek. Bakanlığın nihai aday listesini 11 Haziran'da açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Reformistler Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine Hazırlanıyor - Son Dakika

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