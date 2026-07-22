İran'da rejim karşıtı gösteri bağlantılı idam - Son Dakika
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İran'da rejim karşıtı gösteri bağlantılı idam

22.07.2026 10:20
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İran'da ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarıyla bağlantılı olarak "terör örgütü üyeliği" ve "İsrail-ABD lehine faaliyet yürütme" suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran'da ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarıyla bağlantılı olarak "terör örgütü üyeliği" ve "İsrail-ABD lehine faaliyet yürütme" suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Mehdi Hanki'nin 2023 yılından bu yana rejim karşıtı silahlı bir örgüte üye olduğu ve bu örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

Hanki'nin sabah saatlerinde idam edildiği belirtilen açıklamada, sanığın İsrail ve ABD lehine operasyonel faaliyetlerde bulunmak, patlayıcı düzenek hazırlamak ve ruhsatsız silah bulundurmakla da suçlandığı kaydedildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da rejim karşıtı gösteri bağlantılı idam - Son Dakika

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