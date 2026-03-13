İran'da Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Şoför Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Şoför Defnedildi

13.03.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Fırat'ın cenazesi Reyhanlı'da dualarla toprağa verildi. Babası o anı anlattı.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

İran'da İsrail füzesinin TIR'a isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden şoför Hüseyin Fırat'ın cenazesi, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri ile memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi. Mezarlık kompleksinde düzenlenen cenaze törenine; ailesi, Kaymakam Muharrem Coşkun, Emniyet Müdürü Mehmet Türken, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Fırat'ın yakınları, tabutuna damatlık koydu. Fırat, dualarla toprağa verildi.

'ETRAF CESETLERLE DOLUYDU'

Hüseyin'in TIR şoförü babası Coşkun Fırat, saldırı günü kendisinin de olay yerinde araç sürdüğünü söyledi. Yaşananları anlatan Fırat, "Peş peşe gidiyorduk. Aramızda sadece 30 metre vardı. Bir patlama sesi duydum. Lastik patladı sandım. Aynaya baktığımda oğlumun aracına bomba düşmüştü, alev alıyordu. Etraf cesetlerle doluydu. İsrail'i kınıyorum. İnsanlar öldürülüyor, bunlara hep şahit oluyoruz. Oğlumun hastanedeki tedavi sürecinde İranlılar, bize

Haber-kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Cuma Yunus YAŞATIR/REYHANLI, (Hatay),

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Şoför Defnedildi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 18:46:41. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'da Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Şoför Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.