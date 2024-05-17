İran'da satanist gruba operasyon: 261 gözaltı - Son Dakika
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İran'da satanist gruba operasyon: 261 gözaltı

İran\'da satanist gruba operasyon: 261 gözaltı

İran'da satanizmi yaymakla suçlanan bir gruba yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü Avrupa vatandaşı olmak üzere toplam 261 kişi gözaltına alındı. Operasyonda alkollü içkiler, psikotrop maddeler ve 73 otomobil ele geçirildi.

17.05.2024 19:17  Güncelleme: 23:06
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İran'da satanistlere düzenlenen operasyonda aralarında Avrupa vatandaşı da olan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilere ait alkollü içkilere ve mental rahatsızlıklar için kullanılan ilaçlar bulunurken araçlarına da el konuldu.

SATANİZMİN İŞARETLERİNİ TAŞIDIKLARI GÖRÜLDÜ

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da istihbarat birimleri, İranlı ve yabancı uyruklu üyeleri olan satanist gruba yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sırasında kıyafetlerinde, başlarında, yüzlerinde ve saçlarında satanizmin logo, işaret ve sembollerini taşıyan 146 erkek ve 115 kadın gözaltına alındı.

İran'da satanist gruba operasyon: 261 gözaltı

ALKOLLÜ İÇKİ VE İLAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ, ARAÇLARINA EL KONULDU

Gözaltına alınanlar arasında 3 Avrupa vatandaşının da olduğu ifade edildi ancak uyrukları belirtilmedi. Operasyonda ele geçirilen alkollü içkiler, psikotrop ilaçlar ve söz konusu kişilere ait 73 otomobile de el konularak haklarında işlem yapılmak üzere adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da satanist gruba operasyon: 261 gözaltı - Son Dakika

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