İran'da Sivil Alanlara Saldırı: 36 Bin Hasar - Son Dakika
İran'da Sivil Alanlara Saldırı: 36 Bin Hasar

14.03.2026 13:42
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 36 bin 593 sivil birimin hasar gördüğünü açıkladı.

İran Kızılayı, ABD- İsrail'in saldırılarında birçoğu sivil konut ve kamu hizmet binaları olmak üzere 36 bin 593 sivil birimin hasar gördüğünü bildirdi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, "Saha raporlarına ve bugüne kadar toplanan bilgilere göre, sivil alanlara yönelik yaygın ve hedefli saldırılar sonucunda toplam 36 bin 593 sivil birim hasar gördü." ifadeleri kullanıldı.

Bunların önemli bir kısmının sivil konut ve kamu hizmet merkezleri olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Sivil Alanlara Saldırı: 36 Bin Hasar - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'da Sivil Alanlara Saldırı: 36 Bin Hasar - Son Dakika
