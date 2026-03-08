İran'da Sivil Can Kaybı 1332'ye Yükseldi - Son Dakika
İran'da Sivil Can Kaybı 1332'ye Yükseldi

08.03.2026 12:57
İran'da ABD-İsrail saldırılarında sivil can kaybı 1332, hasar gören altyapı artıyor.

ABD- İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'da sivil can kaybı yaklaşık 300'ü çocuk olmak üzere 1332 olarak açıklanırken ülkede altyapı hasarı da hızla artıyor.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

İran Kızılayı, yaşamını yitirenlerden yaklaşık 300'ünün çocuk olduğunu bildirdi.

ABD-İsrail, 28 Şubat'ta Tahran-Washington arasında müzakere süreci devam ederken İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlattı.

İran, saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerini ve hedeflerini vururken savaş, kısa sürede bölgesel bir krize dönüştü.

Sivil altyapı ve yerleşim yerleri de hedef alındı

ABD-İsrail'in saldırılarında sivil yerleşim birimleri ve altyapı da hedef alındı. İranlı yetkililer, saldırılar sırasında sivil altyapı, konutlar ve kamu tesislerinin de zarar gördüğünü açıkladı.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılaya bağlı 13 merkezin hedef alındığını bildirdi.

Tahran'da da İnkılap Meydanı, Azadi Meydanı ve Nilüfer Meydanı gibi sivil nüfusun yoğun olduğu bölgeler ABD-İsrail tarafından bombalandı.

Tahran'a 28 Şubat'ta başlatılan saldırılarla eş zamanlı ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula sabah saatlerinde düzenlenen ABD-İsrail saldırısında çok sayıda öğrenci ve okul çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Kızılayına göre, bu saldırıda yaşları 7-12 arası en az 165 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi.

Tahran'da petrol ve enerji tesisleri hedef alındı.

Savaşın 8. günü olan dün özellikle Tahran'daki petrol depoları ve yakıt tesisleri bombardımanların hedefi haline geldi.

İsrail ve ABD tarafından düzenlenen hava saldırılarında Tahran ve çevresinde yakıt depolama merkezleri vuruldu. Saldırılar sonrası başkentte patlamalar meydana geldi ve bazı bölgelerde geniş çaplı yangınlar çıktı.

İsrail savaş uçaklarının Tahran ve Kerec'deki petrol depolarını vurması sonucu gökyüzünü yoğun duman bulutlarının kapladığı ve yangınların saatlerce sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Sivil Can Kaybı 1332'ye Yükseldi

SON DAKİKA: İran'da Sivil Can Kaybı 1332'ye Yükseldi - Son Dakika
