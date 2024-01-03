 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran'da Süleymani'nin mezarı yakınlarında bombalı saldırı: 103 ölü, 211 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da Süleymani'nin mezarı yakınlarında bombalı saldırı: 103 ölü, 211 yaralı

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda 103 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi yaralandı. Saldırılar, Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde gerçekleşti. Yaralıların durumu ağır ve can kaybının artabileceği belirtiliyor. İran güvenlik güçleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin peşine düşeceğini açıkladı.

İran\'da Süleymani\'nin mezarı yakınlarında bombalı saldırı: 103 ölü, 211 yaralı
03.01.2024 - 19:25,  Güncelleme: 19:28
Abone Ol

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda 103 kişi hayatını kaybetti, 211 kişi yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Acil Durum Merkezinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

Yaklaşık 10 dakika arayla gerçekleştirilen iki ayrı bombalı saldırıda, aralarında 6 çocuğun olduğu 103 kişinin hayatını kaybettiği, 211 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu ve can kaybının artabileceği aktarıldı.

Kerman Eyaleti Kan Nakil Merkezi, yaralı sayısının yükselmesinin ardından kan ihtiyacını karşılamak için vatandaşlara bağış yapmak üzere kan merkezlerine gitmeye davet etti.

İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Babek Yektaperest, yaralıların Kirman'daki hastanelere kaldırıldığını ve bir kısmının ambulans uçaklarla Tahran'a nakledileceğini kaydetti.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, bombalı saldırılara ilişkin, "İran güvenlik güçlerinin, bu suçu işleyenlere en kısa zamanda ezici ve kararlı bir cevap vereceğini" belirtti.

Öte yandan, İran devlet televizyonu, saldırılarda Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından birinin öldürüldüğüne dair sosyal medyada yer alan haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Terör saldırısı olduğu açıklandı

Devlet televizyonu, Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali'nin olayı terör saldırısı olarak nitelendirdiğini açıkladı.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da "fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığı ve uzaktan patlattığı" şeklinde bir haber yayımladı.

Patlamaların ardından halktan bölgeyi terk etmeleri istendi. Son gelen haberlere göre, bölgede caddeler boşaltılmış durumda.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma programları düzenleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, Bağdat, İran, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Süleymani'nin mezarı yakınlarında bombalı saldırı: 103 ölü, 211 yaralı - Son Dakika


19:56
Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50
İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24
Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32
Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26
Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23
İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23
Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22
İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar

Son Dakika
19:58 Mete Kalkavan'ın hakemliği bırakması akıllara Trabzonspor Başkanı Doğan'ın sözlerini getirdi
19:56 Tekirdağ'da genç, karavanında ölü bulundu
19:50 İran'dan bombalı saldırılar sonrası ilk açıklama
19:24 Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
18:32 Filistin mitingi sonrası yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir: Sadece bana değil tüm şehitlerimize atıldı
18:26 Mehmet Büyükekşi gidici! Koltuğuna 2 talip var
18:23 İlan sitesi Sahibinden'de erişim sorunu saatler sonra çözüldü
18:23 Japonya'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! 4 kişi yaralandı
18:22 İran'daki patlamalarda Mossad parmağı! Üst düzey yetkilinin mesajı bir hayli manidar
17:53 Depremin 64 can aldığı Japonya'da bir felaket daha! Heyelan bölgedeki evlerin bir çoğunu yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 20:55:23. #1.11#
SON DAKİKA: İran'da Süleymani'nin mezarı yakınlarında bombalı saldırı: 103 ölü, 211 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement