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İran'da Süleymani'nin mezarının yakınında patlama - Son Dakika
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İran'da Süleymani'nin mezarının yakınında patlama

İran'ın Kirman eyaletinde, Kasim Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında, bir patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamanın, Süleymani'nin ölümünün 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda gerçekleştiği belirtildi. Olayda 15 kişi yaralandı.

İran\'da Süleymani\'nin mezarının yakınında patlama
03.01.2024 - 15:18,
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İran'ın Kirman eyaletinde, Kasim Süleymani'nin kabrinin bulunduğu mezarlığın yakınlarında, bir patlama meydana geldiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda patlama meydana geldi.

Kirman'da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçeksen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor.

İran devlet televizyonu olayda 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran'ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenleniyor.

Süleymani'nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran'ın birçok kentinden binlerce kişi katılıyor.

Kaynak: AA
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