İran'da, "terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle 4 kişi öldürüldü

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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde terör örgütüne üye olduğu öne sürülen 4 kişi öldürüldü, çıkan çatışmada bir asker ölürken 3 vatandaş da yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Bölgesel Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü Ahmed Şefai, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik birimlerince sürdürülen operasyona ilişkin bilgi veren Şefai, "Eyaletteki operasyonda Rask bölgesinde terör örgütü mensubu 4 kişi öldürüldü, teröristlerin açtığı ateş sonucu 3 vatandaş da yaralandı." dedi.

Şefai, söz konusu operasyonda bir İran askerinin de öldüğünü belirtti.

Bir otomobil ile çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini aktaran Şefai, operasyonun devam ettiğini söyledi.