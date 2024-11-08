İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde terör örgütüne üye olduğu öne sürülen 4 kişi öldürüldü, çıkan çatışmada bir asker ölürken 3 vatandaş da yaralandı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Bölgesel Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü Ahmed Şefai, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik birimlerince sürdürülen operasyona ilişkin bilgi veren Şefai, "Eyaletteki operasyonda Rask bölgesinde terör örgütü mensubu 4 kişi öldürüldü, teröristlerin açtığı ateş sonucu 3 vatandaş da yaralandı." dedi.
Şefai, söz konusu operasyonda bir İran askerinin de öldüğünü belirtti.
Bir otomobil ile çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini aktaran Şefai, operasyonun devam ettiğini söyledi.
Son Dakika › Güncel › İran'da, 'terör örgütü' üyesi olduğu gerekçesiyle 4 kişi öldürüldü - Son Dakika
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